“韩国战争十大英雄”宣传视频亮相纽约时代广场. April. 21, 2023 07:48. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 以尹锡悦总统对美国进行国事访问（24日至30日）为契机，从20日至5月3日，设置在美国纽约时代广场的三星电子和LG的大型电子屏幕上将播放“韩美参战勇士十大英雄”的宣传视频。宣传片每天播放680次。 国家报勋处制作的30秒左右的视频由韩国战争十大英雄的照片和致他们的感谢信息组成。十大英雄是在韩美同盟70周年之际，由报勋处和韩美联合军司令部共同选定的。 其中包括：“联合国军”首任总司令麦克阿瑟将军、战争期间担任美第8军司令的范弗里特将军和他作为轰炸机飞行员参战但在遭受敌人高射炮炮击后失踪的儿子、在首尔收复作战中战亡的威廉•汉密尔顿•肖大尉和他的传教士父亲。 此外，把1000多名首尔孤儿护送至济州岛的“战争孤儿之父”迪恩•赫斯（音）空军大校、2021年5月在韩美首脑会谈上获得美国名誉勋章的美国陆军大校拉尔夫•珀克特（音）和美籍侨胞出身、二战美军退伍后自愿加入韩国战争的美国陆军大校金英玉（音）也入选其中。 多富洞战斗英雄陆军大校白善烨和战争期间空军最早出击100次的空军大将金斗万、作为美军第8军情报联络军官收集有关夺回首尔作战的决定性敌军的情报后交给“联合国军”司令部的陆军大校金东锡、首尔收复作战当时在政府大楼屋顶摘掉朝鲜旗帜最早升起太极旗的海军陆战队大校朴正模等也榜上有名。 视频中写道：“今天我们享受的自由、繁荣、和平得益于来自远方的参战勇士们的牺牲。”“我们将永远铭记韩国战争英雄们的牺牲和献身。”

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