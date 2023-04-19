美国智库：“朝鲜可能还有一两处秘密铀浓缩设施”. April. 19, 2023 08:00. by 东京=常驻记者李尚勋 sanghun@donga.com. 据“美国之音”18日报道，美国核专家表示，朝鲜除了宁边以外，可能还有一两处秘密铀浓缩设施。 据“美国之音”报道，美国科学国际安全保障研究所所长大卫•奥尔布赖特表示：“朝鲜可能还有一两处有关核的秘密场所。朝鲜已经采购了相当多的天然气离心机所需的材料和设备。” 离心机是核开发过程中对铀核燃料生产起重要作用的设备。由于被用于核武器开发，国际社会对其进行严格管理。奥尔布赖特认为，朝鲜最多可启动近1万个离心机，其中4000个左右在宁边，其余部分在该秘密场所。 奥尔布赖特指出，被指定为秘密核设施的“降仙核园区”受到国际社会的关注，朝鲜有可能为了保密正在运营第三个其他设施。 他评价说：“朝鲜在追加设施中增加离心分离机的启动，并在宁边启动试验用轻水反应堆的动向，都与最近北朝鲜国务委员长金正恩指示扩大生产核武器所需的核物质有很大关系。” 当天在日本轻井泽闭幕的七国集团（G7）外长会议上，外长们签署了强烈谴责朝鲜发射弹道导弹的联合声明。他们在声明中表示：“朝鲜的行动破坏了地区稳定，对国际和平与安全造成了重大威胁。敦促朝鲜克制包括核试验和弹道导弹开发在内的带来不稳定的挑衅行为。”

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