医生开医用镇静剂处方时，查询开药记录成为义务……大检察厅设立“毒品部”. April. 19, 2023 08:00. by 李知云记者、古道艺记者 easy@donga.com,yea@donga.com. 因首尔江南补习班街试饮品含有毒品、演员刘亚仁吸毒等毒品问题变得严重后，韩国政府18日出台了泛政府联合对策。今后，医生在给患者开医用镇静剂类处方时，必须义务性地确认患者的用药经历。检察机关、警方、关税厅等部门将成立毒品犯罪特别调查本部，扩大毒品调查范围。 国务调整室室长方文圭当天在首尔市钟路区政府首尔大楼发表了《毒品类管理综合对策推进成果及今后计划》。方文圭表示：“政府将以向毒品宣战、根除毒品的强烈意志集结力量，保护国民免受毒品侵害，为建设健康的社会而竭尽全力。” 首先，义务查询用药史将从镇痛剂芬太尼等存在误用、滥用可能都药物开始阶段性地实行。例如，医生给患者开芬太尼处方时，必须确认过去的处方记录，如果怀疑处方过多或经常开药，可以拒绝开处方。针对医生违反查询用药史义务采取的措施将在事后通过施行令决定。 政府还计划不久后成立由检察机关、警察厅、关税厅等相关机关840名人力组成的“毒品犯罪特别调查本部”。特别调查本部计划重点调查包括以青少年为对象的毒品供应等在内的网上毒品交易、大规模走私等。方文圭表示：“虽然一直由检方进行大部分毒品调查，但在检警调查权调整过程中，检方已不能处理持有毒品、服用毒品的问题。将通过各部门协议体和联合调查本部的合作，查处毒品犯罪。” 法务部长韩东勋在当天的国务会议上报告称，将尽快在大检察厅设立“毒品·组织犯罪部”（暂称），恢复检察机关的毒品调查功能。过去指挥毒品、组织犯罪调查的大检察厅强力部在文在寅政府时期合并为反腐败强力部，组织被压缩了。 政府还计划集中力量针对通过“暗网（Dark Web）”从事毒品交易进行调查。暗网是只能通过特定浏览器连接的秘密网站，最近被恶意用于毒品海外直购。

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