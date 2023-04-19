KBO决定“从源头上排除有违法履历的选手”……裴智桓可能无法入选国家队. April. 19, 2023 08:00. by 黃奎引 kini@donga.com. 不仅是安佑镇（24岁•Kiwoom），裴智桓（24岁•匹兹堡•照片）也可能大概率无法参加杭州亚运会（AG）。因为韩国棒球委员会（KBO）决定，不把有暴力等违法经历的选手选入国家队。 KBO战斗力强化委员会委员长赵启显18日在首尔江南区棒球会馆结束约2个小时的会议后接受记者采访时表示：“基本内容是，曾因饮酒、暴力、性骚扰等而损害过棒球界品位的选手将在国家队选拔过程中被排除在外。” 安佑镇在高中时期曾因学校暴力事件被大韩体育会处以永久停止国家代表资格的处分，因此已经不可能参加今年9月23日开幕的杭州亚运会比赛。虽然裴智桓从未受到过这样的处罚，但他曾因涉嫌在2018年殴打女友而被美国职棒大联盟事务局处以30场禁赛处分。虽然裴智桓在此次非赛季期间右臂上刻着太极旗纹身，表现出了对选拔国家代表队的渴望，但是当天的决定实际上消除了其入选国家代表队的可能性。 另外，赵委员长还强调称：“将纠正国家代表队被认为是‘免除兵役手段’的现实”，“将进一步强调国家代表队的责任感和义务，改变（认识）使其更加重视在戴上太极徽章时应该表现出怎样的行动和心态。” 战略强化委员会是在2023世界棒球经典赛（WBC）第1轮被淘汰后，在KBO扩大重组技术委员会后成立的组织，全权负责国家代表队的相关业务。包括赵委员长在内的6名战略强化委员和杭州亚运会国家代表队主教练柳仲逸参加了当天的会议。战略强化委员会计划在本月末发表杭州亚运会代表队的预备名单后，在6月份发表最终大名单。

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