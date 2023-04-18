“三星考虑将Galaxy搜索引擎更换为微软‘Bing’”……谷歌感到“恐慌”. April. 18, 2023 07:59. by 南慧贞记者•池民九记者 namduck2@donga.com,warum@donga.com. 以美国Open AI的“ChatGPT”为代表的生成型人工智能（AI）技术正在全球信息技术（IT）生态界引起地壳变动。有观测认为，三星电子在移动领域与谷歌持续13年的“搜索服务”同盟关系将发生变化，云端及社交网络服务（SNS）企业正陆续向生成型AI市场发起挑战。 《纽约时报》（NYT）16日（当地时间）报道称，三星电子正在研究把搭载在Galaxy智能手机上的基本搜索服务，用微软（MS）的“Bing”代替谷歌搜索引擎的方案。《纽约时报》评价说：“谷歌搜索事业出现了第一条潜在的裂痕。” 三星电子在2010年以后推出的智能手机上使用了谷歌操作系统（OS）安卓（Android），将谷歌搜索服务作为基本应用程序（APP）搭载。据市场调查企业StatCounter透露，谷歌是全球搜索市场中去年占有率93%的第一大企业。 但是最近随着微软的搜索服务“Bing”使用Open AI的最新大规模语言模型（LLM）“GPT-4”，情况发生了变化。有评价认为，用户可以替换搜索市场第一大运营商谷歌，思考便利性高的新备选方案的环境生成了。 IT业界认为，谷歌的搜索市场头名地位出现震荡可能比当初预想的要快。谷歌在美国和英国等部分地区有限地公开了基于AI的对话型服务“Bard”。 据悉，三星电子内部正在讨论多种与谷歌、微软的合作方案。国内IT业界相关人士表示：“考虑到三星电子和谷歌的长期合作关系等，将搜索服务完全换成微软并不是一件容易的事情。”据悉，三星电子将谷歌的搜索服务应用到Galaxy智能手机上，每年需支付30亿美元（约3.93万亿韩元），因此，如果三星电子更换搜索服务，预计对谷歌的销售额也会产生不小的影响。 据悉，感到危机的谷歌为了将AI功能快速应用到搜索服务上，正在进行多种项目。有160名职员参与的“Magi”项目就是代表性的例子。谷歌的目标是开发结合现有搜索结果和AI的回答的服务，最早将于下月公开该服务。此外还制定了到年末为止确保3000万名用户的目标。 不仅是谷歌和微软，多家美国尖端技术企业也纷纷成为追击者。据《华尔街日报》（WSJ）等媒体报道，特斯拉的创始人、首席执行官（CEO）埃隆•马斯克表示，在美国内华达州成为了一家名为“X.AI Corporation”的企业。据悉，马斯克聘请了在AI企业DeepMind工作后辞职的专家。这就是为什么有人推测“X.AI Corporation”将展开对抗Open AI的事业的原因。 马斯克此前一直主张停止开发凌驾于GPT-4的生成型AI技术，但相关业界分析说，被Open AI和微软夺走AI市场主导权的马斯克为了争取追赶的时间，或将恢复开发进程。 亚马逊网络服务（AWS）13日也以预览形式推出了大规模语言模型“Titan”和以此为基础的生成型AI企业用云服务“Bedrock”。Bedrock像ChatGPT一样具有生成条形文字的功能，是企业可以自行开发AI或提高性能的服务。Meta（前Facebook）5日通过官方博客公开了可以在照片和视频中分割图像的AI模型“SAM”。该服务可以单独识别照片中的多个项目，并将其用于虚拟现实（VR）等。

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