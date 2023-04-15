手握“新洲际导弹”的金正恩：“让敌人不安和恐惧”……要制定总体封锁政策. April. 15, 2023 08:32. . 朝鲜昨天表示，成功试射了使用固体燃料的洲际弹道导弹“火星炮-18”型。朝鲜媒体报道说，在前一天实施的固体燃料洲际导弹发射中，还确认了将一级推进器设定为正常角度、二级和三级设定为高角度等调节导弹轨道、速度和距离的变轨机动技术。朝鲜国务委员长金正恩威胁说：“我们将始终对敌人进行致命、攻击性的应对，让敌人陷入极度的不安和恐惧之中。” 朝鲜的新型固体燃料洲际导弹正如他们所说的那样，作为“共和国战略武力具有前景的核心主力手段”，意味着朝核威胁进入了接近其顶点的新局面。因为使用固体燃料可以随时随地秘密发射瞄准美国本土的洲际导弹，使通过事前探测的先发制人打击（杀伤链）能力变得无力，而且通过改变发射角度进行变轨飞行，使导弹防御体系也无法发挥应有的作用，具备了威胁性打击手段。 今后，朝鲜为了固体燃料的高度化和单分离精密化，不仅会追加发射“火星炮-18”型，还会全力开发事实上处于最终完成阶段的多弹头分导重返大气层运载工具（MIRV）。朝鲜今天迎来“太阳节（金日成生日）”展开大规模的对内外宣传战，同时预告到本月末为止的军事侦察卫星发射、随时可能进行的第七次核试验，甚至有可能继续保持把远程导弹发射到太平洋等高强度挑衅的这种势头。 如此气焰嚣张的朝鲜攻势性挑衅只能进一步提高韩半岛的紧张和对抗水平。此前，朝鲜之所以能够迅速发展核和导弹能力，也是利用美中战略竞争和乌克兰战争引发的世界对抗氛围，在中俄的庇护下肆无忌惮地进行挑衅的结果。今后，朝鲜很有可能趁着这种新冷战的潮流，以中俄独裁国家的行动队长自居，采取更加好战的态度。 如果朝鲜不改变这种对决态度，任何无核化战略和实用性的对朝政策都将无济于事。现在应该从根本上重新研究现有的对朝接近法。需要超越通过韩美同盟和韩美日合作加强扩张抑制力的军事水平，需要外交、经济等全方位封锁朝鲜的总体长期战略。特别是应该通过使朝鲜与中俄断绝关系的精巧的策略，让其感受到孤立的痛苦。期待在本月底的韩美首脑会谈上出现新的战略蓝图。

한국어