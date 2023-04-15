坦帕湾队取得开季13连胜，距创造MLB新历史仅一步之遥. April. 15, 2023 08:32. by 姜东雄记者 leper@donga.com. 坦帕湾闪电队追平了美国职业棒球大联盟（MLB）开季以后的最多连胜记录。 坦帕湾闪电队在14日的主场比赛中以9比3反败为胜，从揭幕战开始连续13场比赛都取得了胜利。自MLB确立目前两大联赛体制的1901年以来，在赛季开始之后取得13连胜的球队只有1982年的亚特兰大勇士队和1987年的密尔沃基酿酒人队。如果坦帕湾队能在15日对阵多伦多蓝鸟队的客场比赛中获胜，将成为“现代MLB历史上”首支取得开季14连胜的球队。 MLB事务局在整理1969年联赛历史时，把与目前的国家联盟（NL）、美国联盟（AL）一起存在于19世纪的美国协会（AA）、联合协会（UA）、联邦联盟（FL）、球员联盟（PL）也赋予了“美国职业棒球大联盟”的地位。 如果将范围扩大到以上这些联盟，“圣路易斯默隆斯”在UA创立第一个赛季的1884年曾取得过开季20连胜。但是UA在开幕两个月不到的时间内，8支球队中有2支球队中断了运营，最终在一个赛季之后就销声匿迹了。因此，在讨论MLB历史时，也有不少人将UA排除在外。 在韩国和日本职业棒球队中，没有一支球队能够比坦帕湾闪电队保持更多的连胜场次。在韩国，三星队和SSG队分别在2003年去年创下了10连胜纪录。在日本联赛，西铁队（现西武队）和中日龙队分别在1954年和1999年取得了开季11连胜。 13连胜也是1998年创团的坦帕湾队的队史最长连胜记录。坦帕湾队主教练凯文•凯西表示：“这是一件非常了不起的事情。实现这些事情的时候，选手们的表现确实很好。现在完全没有觉得不好的部分。” 相反，波士顿红袜队在坦帕湾的主场特罗菲卡球场蒙受了不光彩，球队在开季后已经连续输掉了13场比赛。因当天的失利而跌至AL东部赛区最末位的波士顿红袜队，上一次在该球场取得胜利还要追溯至去年4月23日。

한국어