为解决金浦黄金线拥挤问题讨论对策……公交车专用车道-班车扩大. April. 15, 2023 08:33. by 崔东洙记者、李素贞记者 firefly@donga.com,sojee@donga.com. 为了解决金浦黄金线拥挤问题，将在开花站至金浦机场区间指定公交专用车道，并投入区间班车。在车站安排限制搭乘人员的“剪裁员”，并考虑引进水陆两用巴士。 国土交通部长官元喜龙14日上午在首尔江西区傍花洞金浦机场国际航线大楼举行“金浦黄金线拥挤缓解紧急对策会议”，并讨论了上述对策。此次会议是在本月11日发生10多岁女高中生和30多岁女性在列车内因呼吸困难而晕倒的事故后，为制定对策而召开的。 元部长表示：“（因为没有专用车道）发生车辆拥堵，即使市民想乘坐公交车也无法使用”，要求首尔市“在首尔市管辖的开花~金浦机场区间设置公交车专用车道”。专用车道目前只指定在高村至开花区间。首尔市表示：“将与相关机构协商制定方案。”元长官表示：“如果指定公交车专用车道，将在延长5号线之前‘无限制地投入’从高村、丰舞站直达金浦机场站的上下班班车。”金浦黄金线代替路线巴士3000路将增加6班，M6117路将增加2班。此外，还将推进汉江新城市-金浦机场站区间巴士。 除此之外，首尔市还计划尽快将起到限制拥挤时间段搭乘人员的“剪裁员”作用的首尔交通公社自身人力安排到车站。此外，政府还考虑引进“水陆两用巴士”。从金浦到汉江公园码头，从汉江或汉江公园到附近地铁站，利用道路的方式。元长官表示：“将加快推进延长5号线和首都圈广域快速铁路（GTX）D路线事业。”

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