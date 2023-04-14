土耳其大地震，地块移动了6.6米. April. 14, 2023 07:47. by 高宰元=东亚科学记者 jawon1212@donga.com. 有分析称，2月发生土耳其大地震后，土耳其西北部的地块向西南方向移动，东南部土地向东北方向移动。韩国研究组分析说，受断层沿着板块边界水平移动的“左水向位移”的影响，土地最多移动了6.6米左右。 韩国地质资源研究院（KIGAM）地质灾害研究本部长宋锡九及其带领研究组13日发行了包含上述分析的《KIGAM国外地震研究现状》。此次分析引入了遥感（远程传感）技术。这是利用具有约4米空间分辨率的欧洲航天局（ESA）的卫星“哨兵-1”和“哨兵-2”的观测资料，分析地震导致的地表变形得出的。 2月土耳其地震的震级为7.8级。土耳其位于安纳托利亚板块。北方的北安纳托利亚断层与欧亚大陆板块相连，东南方的东安纳托利亚断层与阿拉伯板块相连。沿着两个断层发生了大地震。据美国地质调查局（USGS）分析，此次地震发生了长达470公里的地表破裂。 地表破裂是由于地震的断层运动，断层暴露在地表上的现象。通常发生在6.0级以上的强烈地震中。据研究组分析，由于该地表破裂，在东安纳托利亚断层南部地区水平方向最多移动了3.8米，北部地区水平方向最多移动了5.7米左右。研究组表示：“该分析与海外研究组的研究一致。” 此外，研究组还表示，由于地震，闻庆和江陵的地下水水位分别上升了约7厘米和3厘米。宋本部长表示：“这是利用在地质灾害研究领域不断扩大的遥感技术的事例，期待其能作为减少灾害的核心技术。”

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