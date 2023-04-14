朝鲜首次发射据推测为使用新型固体燃料的洲际导弹. April. 14, 2023 07:47. by 尹相虎, 孫孝珠 ysh1005@donga.com,hjson@donga.com. 朝鲜13日在平壤附近向东部海域发射了很有可能是使用了新型固体燃料发动机的中远程洲际弹道导弹。这可能是自2月朝鲜建军75周年的夜间阅兵式上公开固体燃料洲际导弹后，时隔两个多月首次强行试射。 虽然通过卫星可以捕捉到像“火星-15”型或“火星-17”型等液体燃料洲际导弹事先注入燃料等发射征兆，但固体燃料洲际导弹像安装电池一样安装固体燃料，长期隐藏在地下基地等，在发射命令数十秒内就可以发射。因此，与实现核小型化一道，固体燃料洲际导弹被认为是朝鲜完成核武器的“最终关口”。分析认为，继公开“火山-31”型战术核弹头和核鱼雷水中爆炸试验之后，在金正恩被拥戴为国防委员会第一委员长11周年之际，朝鲜展示了核突袭打击力的迅速发展。这意味着，朝鲜的洲际导弹威胁进入了全新的局面。随着朝鲜针对美国本土的洲际导弹威胁迅速升级，预计朝鲜与美国之间的紧张和对决程度将进一步高涨。 据韩国军方透露，13日上午7时23分左右，从平壤附近的移动式发射车上发射的中远程导弹飞行1000公里后，坠落在日本北海道附近的专属经济区外围。据悉，导弹的最大飞行高度为2000公里出头。军方认为，如果以正常角度发射，飞行距离将达到3000-4000公里左右。从发射地点（平壤）发射，可以到达美国战略轰炸机靠前部署的关岛基地。军方相关人士表示：“从飞行参数和航迹等来看，可以判断是新体系的中程或洲际导弹发射。”也就是说，朝鲜有可能把2月阅兵式上公开的新型固体燃料洲际导弹缩短射程进行试射。 韩国航空大学教授张永根（音）分析称：“据推测，去年12月在金正恩的参观下成功进行地面喷射试验的洲际导弹用固体燃料发动机制造了一级和二级推进器，进行了中程弹道导弹级试验发射。最终目标是今后开发射程在11000公里以上的三级固体燃料洲际导弹。”韩国军方认为，金正日有可能参观发射现场。另外，朝鲜今后将致力于通过追加试射增加射程，证明对美国本土的核打击能力。 韩国国家安保室在朝鲜进行导弹挑衅后，立即召开了国家安全保障会议常任委员会，决定进一步加强韩美、韩美日间的情报共享。白宫表示：“美国将采取一切必要措施，保障韩国和日本的安全。”

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