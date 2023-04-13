“大赛两连冠-赛季首胜”……金孝周目光炯炯. April. 13, 2023 07:59. by 金正勋记者 hun@donga.com. 最近呈上升趋势的金孝周（28岁•照片）将尽全力卫冕（大赛两连冠）美国女子职业高尔夫（LPGA）巡回赛乐天锦标赛。 金孝周将于13日在美国夏威夷州欧阿胡岛的霍瓦卡雷乡村俱乐部（72杆）开幕的乐天锦标赛（总奖金200万美元•约26.5亿韩元）上向个人本赛季的首场胜利，以及大赛两连冠发起挑战。金孝周去年在该大赛上夺冠，收获了LPGA总计第5个冠军，但从未成功卫冕任何一项LPGA巡回赛赛事。 LPGA巡回赛将金孝珠选为此次大赛值得关注的3名选手之一，并展望道：“金孝周遗憾地错过了在DIO Implant洛杉矶公开赛上赢得个人第6个冠军的机会”，“在此次大赛中，她将寻找把自己提升到领先者榜首的最后的推进力。”正如LPGA巡回赛的分析一样，金孝周在本赛季表现出了良好的击球感觉。在3日结束的洛杉矶公开赛上，她获得了并列第3名。在首次参赛的本田LPGA泰国赛上并列排名第10位，在3月举行的HSBC汇丰女子锦标赛上并列排名第8位等，在她本赛季所参加的大赛中100%进入了“前10名”。 排名靠前的选手们不参加本次比赛对金孝周来说也是利好因素。世界排名第1位的新西兰侨胞高宝璟（Lydia Ko•26岁）、第2位的内莉•科达（25岁•美国）、第3位的高真荣（28岁）等排名前10位的6人将不参加此次比赛。据悉，她们为了备战从20日开始举行的本赛季首个LPGA大满贯赛事“雪佛龙锦标赛”，将不参加本次比赛。参加此次大赛的选手中，排名高于世界排名第9位的金孝周的选手有布鲁克•亨德森（26岁•加拿大•第7位）和塞琳•布蒂埃（30岁•法国•第8位）两人。LPGA巡回赛还将亨德森和夏威夷出身的艾莉森•科普兹（25岁•美国•第33位）选为夺冠热门。 解说员韩熙媛表示：“举办大赛的夏威夷是风大的场地，因此很难预测。金孝周是一直表现出竞技能力的选手，考虑到最近的击球感觉，只要集中精神到最后，相信会取得好成绩。”金孝周说：“去年在赞助商大赛上夺冠，很多人期待我能卫冕大会冠军”，“我个人也很喜欢在夏威夷比赛。希望好好准备，给大家展现好的面貌。” 包括金孝周在内，共有16名韩国选手参加此次比赛。 最近摆脱伤病的田仁智（29岁）和本赛季LPGA巡回赛新人王积分榜第1位的柳海兰（22岁）也备受关注。另外，和金孝周一起得到乐天集团赞助的崔惠珍（24岁）也将出击。

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