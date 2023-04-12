韩国总统办公室：“韩美认为大部分监听案是伪造的”……美国称“类似内部文件”. April. 12, 2023 08:06. by 全周英记者、尹相虎 军事记者、 华盛顿=常驻记者文炳基 aimhigh@donga.com、ysh1054@donga.com、weappon@donga.com. 韩国总统室11日就美国情报机关监听同盟国的疑惑表示：“韩美两国国防部长一致认为，‘（泄露的）相关文件大部分都是伪造的。” 总统室以美国情报机关监听国家安保室高层相关人士为契机，在韩美国防部长紧急通话后发表的声明中强调了上述内容。据韩国军方消息灵通人士透露，美国国防部长奥斯汀当天在与韩国国防部长李宗燮的通话中表示：“被（对外）公开的情报相当多是伪造的。”据悉，总统室认为，与内容是否属实无关，前国家安保室长金圣翰和前外交秘书李文熙之间的讨论有可能在龙山总统室之外被监听。 美国国防部长助理克里斯·米格当天表示：“国防部正在继续评价包括敏感、机密性高的资料在内的社交媒体上散布的文件的真实性。”他还说：“（散布的文件）照片与每天向高层干部提供乌克兰或俄罗斯相关作战、其他情报事项等类似。部分内容似乎有所改变。”美国国防部就《东亚日报》关于韩国总统室发表“伪造”相关言论的提问回答说：“没有其他评论。”

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