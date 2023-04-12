美国：“应中国邀请，讨论财政、商务部长访华事宜……还将推进首脑间通话”. April. 12, 2023 08:05. by 华盛顿=常驻记者文炳基、北京=常驻记者金基龙 weappon@donga.com,kky@donga.com. 美国白宫10日表示：“应中国的邀请，美国财政部长耶伦和商务部长拉蒙多正在讨论访问中国的可能性。” 在中国结束台湾领导人蔡英文访问美国之后为期三天的包围台湾演习后，美国立即强调正在推进恢复与中国的高层沟通。 白宫国家安全委员会战略沟通协调员约翰·柯比在当天的新闻发布会上表示：“我想强调，即使在紧张的气氛中，中美之间可以保持沟通渠道。” 此前，耶伦曾于今年1月在世界经济论坛（达沃斯论坛）上与时任中国副总理刘鹤举行会谈并决定访问中国，拉蒙多也曾表示，为讨论保障进军中国的美国企业活动等问题，将访问中国。 但是，在美国，随着蔡英文决定与美国众议院议长麦卡锡举行会谈，有人担心两名部长的访华计划可能会变得不透明。美国政治专门媒体《政客》援引美国政府官员的话报道说：“中国没有通报耶伦和拉蒙多的访华日程。” 白宫表示，正在推进因中国侦察气球事件而推迟的国务卿布林肯访华，以及拜登总统和中国国家主席习近平之间的通话。柯比表示：“（拜登）总统期待与习主席进行对话。我们希望这种关系能发展成更好的关系，两位领导人将在适当的时候进行对话。” 拜登政府推进恢复与中国的对话，是为了防止因台湾海峡的军事矛盾或美国限制出口而导致中国采取报复措施，使美中紧张局势进一步加剧。 美国财政部负责国际事务的副部长杰伊·沙姆博当天在接受彭博电视台采访时表示：“美国并不是想与中国脱钩或限制中国的增长。我们无论以何种方式，都不会试图将这两个经济完全分离。” 另外，台湾“国防部”表示，中国军队包围台湾训练结束后的11日，在台湾附近发现了9艘中国军舰和26架军用飞机。中国在前一天进行的为期三天的包围台湾演习中，共动员了232架军用飞机和32艘军舰。特别是，仅10日就向台湾海峡派遣了91架军用飞机和12艘军舰，这是历届一天演习中规模最大的一次。蔡英文当天批评中国说：“强行进行军事演习，造成台湾和区域内不安，这不是区域内强国的负责任态度。”

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