“不能再有这样的牺牲了”，悼念因醉酒车而遭遇惨剧的胜雅的市民脚步络绎不绝. April. 11, 2023 07:47. by 李基鎭 doyoce@donga.com. “胜雅，对不起没能给你创造更好的世界。我们一定会好好惩罚那些夺走你未来的坏人。我们会祈祷你在天国能笑得更灿烂。” 10日下午，裴胜雅（10岁）在两天前被酒后驾驶车辆撞死的大田西区屯山洞炭坊中学前的人行道上堆满了这样的信和纸条、花束和饼干等。为了追悼裴某的死亡，学校朋友和普通市民等的脚步络绎不绝。 来到事故现场的崔文英（62岁•女）说：“真不敢相信无辜的儿童遭遇了荒唐的变故”，“希望今后不要再出现像胜雅一样的牺牲者了。” 经确认，醉酒状态下酒后驾车肇事的方某（65岁）曾在忠南道厅担任科长级职务，是5年前卸任的前任公务员。当天下午，方某为了接受拘留前的嫌疑人审问（拘捕令实质审查），进入大田地方法院时，表示“对不起遗属”。据悉，他向警方陈述说，“事发当天中午12点半左右有聚会，喝了半瓶烧酒。” 警方适用加重处罚儿童保护区域内死亡或伤害事故的加害者的《民植法》，以违反《特定犯罪加重处罚法》中的儿童保护区域致死及危险驾驶致死、道路交通法等嫌疑申请了对方某的拘捕令。另外，警方还计划调查与方某一起白天喝酒的熟人是否帮助了酒后驾驶。裴某的遗属们公开了裴某的脸部和实名，表示“希望提高警惕，不要再出现像胜雅一样的受害者”。

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