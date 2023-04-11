“复活节起义”. April. 11, 2023 07:46. . 在欧洲基督教文明圈，复活节是最重要的节日。去年教皇向俄罗斯-乌克兰战争当事者提议复活节休战，但遭到了拒绝。看来宗教也无法战胜战争。 1916年4月24日，1000多名爱尔兰武装独立斗争军发动起义，占领都柏林市内主要据点。这被称为“复活节起义”。爱尔兰长期以来一直受英国统治，因此一直坚持抵抗。1912年英国议会批准了爱尔兰自治法。但是，由于随后爆发的第一次世界大战，自治实行被推迟。 虽然对此也有不满，但自治本身也有不少不满的势力。他们想要的是即时的独立，而不是自治。在这种情况下，随着战争愈演愈烈，英国为了补充不足的兵力，试图征兵爱尔兰人。这也点燃了爱尔兰人的不满情绪。在各地成立的武装团体或独立运动团体利用这种不满，策划了武装起义。正好和德国也联系上了，得到了武器支援的承诺。 起义初期看起来是成功的。但出乎意料的是，市民们的反应并不热烈。德国派来的武器中途被英国海军发现，没有转交。英国立即动员军队开始镇压叛军。4月30日，领导层以阻止无辜市民牺牲为由，向英军投降。 起义以惨淡的失败告终，而英国却一如既往地对爱尔兰残酷镇压。他们抓获了无辜的市民，并迅速枪杀了叛乱主谋。由于英国的过度镇压，复活节起义恢复了真正投降的爱尔兰人的斗争精神。直到20世纪80年代和90年代，还是恐怖集团代名词的IRA就是以该事件为契机诞生的。虽然IRA并非都是极端团体，但此后随着北爱尔兰独立问题、英国军队的过度镇压反复出现，部分团体变得过激化。 血生血，恶催生更大的恶。有人说，我们梦想着正义的世界，但正义只在沾满鲜血的凉席上绽放。真正需要复活的是纯白的正义。

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