“艾美奖最佳男主角”李政宰：“谁能拒绝《星球大战》”. April. 11, 2023 07:47. by 金泰彦记者 beborn@donga.com. 去年作为亚洲演员首次获得艾美奖最佳男主角奖的演员李政宰（52岁）将在《星球大战》新系列《追随者（The Acolyte）》中变身为绝地大师（Master Jedi）。10日，据经纪公司Artist Company透露，李政宰7日（当地时间）参加了在英国伦敦举行的“星球大战名人展”，并表示将在明年迪士尼Plus公开的《追随者》中饰演绝地大师一角。 李政宰当天表示：“我的母语不是英语。如果不是《星球大战》系列，我肯定会拒绝的。但是谁能拒绝《星球大战》呢？“他接着说，“在动作场面中，第一次抓住光剑的时候非常激动”，“这将是迄今为止《星球大战》中最有趣的故事。” 绝地大师是使用光剑的宇宙剑术技师，也是擅长机械工学的学者。 《追随者》主要讲述电影《星球大战：小插曲1-看不见的危险》（1999年）100年前发生的故事，共8集。以共和国时代末期为背景，讲述了银河系的黑暗秘密和重新崛起的邪恶势力的故事。该片导演兼编剧莱丝利•海德兰得表示：“我想挖掘《星球大战》的宇宙，从恶徒们的角度讲出我非常爱的世界故事”，“希望表现《冰雪奇缘》和《杀死比尔》混合的感觉。” 东方面孔演员饰演绝地大师在扩大《星球大战》多样性方面具有重大意义。绝地大师的弟子帕达万一角由黑人演员阿曼德拉•斯坦伯格饰演。美国电影杂志《Collider》报道说：“此次系列片展示了最多样化人种的演员阵容，将打破《星球大战》的传统。”《最后期限》表示：“这部影片将是一部以亚洲演员和黑人为主演的罕见系列影片。”

한국어