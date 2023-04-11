马克龙结束访华，“欧洲应减少对美国的依赖”. April. 11, 2023 07:47. by 趙은아 achim@donga.com. 法国总统马克龙（照片）上周访问中国并与中国国家主席习近平在北京和广州举行两次破例会晤等，受到三天“盛情款待”。他主张：“欧洲不要卷入美中矛盾，应该减少对美国的依赖度。”他强调，在美中矛盾在产业、安保等全方位尖锐化的情况下，欧洲应该发出独立的声音，而不是站在任何一方。 据美国政治专门媒体《政客》等9日报道，马克龙在结束访华回国的飞机上接受媒体采访时反复强调了“战略自主”。《政客》分析认为，马克龙一贯主张，欧洲为成为“第三超级大国”，应自主增强力量，法国此举意在掌握主导权。他主张：“欧洲面临的最大威胁是卷入本不是我们的事情、（美中矛盾引发的）危机，没有战略自律性。” 马克龙强调，关于台湾问题，应该与美国和中国划清界限。他说：“对于陷入恐慌的我们（欧洲）来说，矛盾的是相信，‘我们是美国的追随者’。欧洲人应该回答‘台湾相关（危机）高潮关乎我们利益吗’的问题，答案是‘不是’。”他还说：“如果两个超级大国之间的紧张局势加剧，就没有时间或资源确保战略自主性，我们将成为附属国。” 马克龙表示，欧洲在武器和能源领域对美国的依赖度有所提高，应该集中加强欧洲防卫产业。他还主张，应该减少对在国际经济中享有“治外法权”的美国美元的依赖度。

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