出任花样滑冰国家对抗赛队长一职的车俊焕：“很高兴韩国花滑的地位提高”. April. 10, 2023 07:50. by 任寶美 bom@donga.com. “这是我出生以来第一次握住棒球，所以非常紧张。” “花滑王子”车俊焕（22岁•高丽大学）9日在首尔蚕室球场举行的职业棒球三星队与LG队的比赛开球前夕，对徽文高中3年级时同班的LG投手李敏镐（22岁）这样说道。李敏镐当天主动邀请高中同学车俊焕为比赛开球。 事实上，车俊焕也是在不久前才知道与李敏镐是同班同学的事实。车俊焕从首次入选国家队的徽文中学2年级（2015年）开始，之道2020年因新型冠状病毒感染症（COVID-19）扩散事态将训练场所转移到国内，主要在加拿大多伦多练球。李敏镐说：“因为车俊焕几乎没有上过学，所以被称为‘口袋妖怪’。” 车俊焕没有去学校，而是每天上午6点起床，反复进行了三次冰上训练、地面训练、物理治疗等生活。8日，在首尔江南区一家咖啡厅见到的车俊焕回顾说：“以完全相同的时间表生活，时间过得真快。” 他还说：“得益于刻苦训练，在表演过程中出现意想不到的问题或失误时，也有了可以相信自己的力量。” 车俊焕等花样滑冰选手在世锦赛结束后终于可以松一口气。虽然今年的世界锦标赛于上月25日结束，但车俊焕最近除了周日以外，每周进行6天的训练。这是为了参加13日在日本东京开幕的“花样滑冰世界团体杯”做准备。世界团体杯是由男女单人各2名，双人滑和冰上舞蹈各1组出战的国家对抗团体赛。 只有在国际滑联（ISU）主办的国际大赛上单赛季取得最好成绩的6个国家的选手才能参加世界团体杯。从2009年开始隔年举行的该大会，韩国参加此次大会尚属首次。包括男子单人滑车俊焕、女子单人滑李海仁（18岁•世和女子高中）在内，赵惠珍（18岁）-斯蒂芬•阿德考克（28岁•加拿大）组合将作为双人滑代表、林海娜（19岁）-叶宽（22岁•加拿大）组合将作为冰上舞蹈代表参加此次比赛。 担任该大赛韩国代表队队长的车俊焕表示：“选手们把一切都投入到了世界锦标赛上，因此确实需要休息。但是能够参加团体杯本身就意味着韩国花样滑冰的水平提高了”，“这也可以成为奥运会团体赛的预演。团体赛才刚刚起步，希望选手们能够毫无负担地享受比赛。” 车俊焕在今年世锦赛上获得银牌，成为首位登上该大赛领奖台的韩国男子选手。ISU今年像车俊焕一样，特定国家单人滑选手独自参加世界锦标赛并进入前2名时，第二年将把相关项目的参赛权增加到3张。得益于车俊焕，两名男子单人滑后辈选手可以参加明年的世界锦标赛。 车俊焕表示：“今年为止是独自一人，但明年将获得最多三张的入场券。这让我非常开心和欣慰”，“亲身感受到了在经历奥运会、世界锦标赛之后，会进一步成长。为了让后辈们有更多的经验，我想继续保持3张参赛权。”3名选手参加比赛时，成绩好的2名选手的合计排名在13名以内才能保留3张参赛权。

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