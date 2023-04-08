孙兴慜有机会在日本球员三笘熏面前达成个人英超联赛第100粒入球. April. 08, 2023 07:55. by 金東昱 creating@donga.com. 孙兴慜（托特纳姆热刺队）将挑战英超（EPL）个人总计第100粒进球的伟大记录。 托特纳姆热刺队将于8日与布莱顿队进行2022~2023赛季英超主场比赛。2015年8月穿上托特纳姆热刺队服的孙兴慜在8个赛季内攻入141球，排在球队历史总射手榜第7位。而在英超联赛中，他已攻入99球，助攻50次。 孙兴慜在12日与诺丁汉森林队的比赛中攻入个人英超第99粒进球，此后在与南安普敦、埃弗顿队的比赛中未能进球。99粒进球相当于英超射手榜历史上的第34位。如果孙兴慜攻入第100粒进球，将成为首位达成该记录的亚洲球员。孙兴慜在上个赛季的英超联赛中攻入23球，与穆罕默德•萨拉赫（利物浦）并列最佳射手。这是亚洲球员首次占据英超射手榜最头名。本赛季他共出战27场联赛，攻入6球，奉献4次助攻. 此次比赛也因与日本选手三笘熏的对决而备受关注。三笘熏在2021年加盟布莱顿队后，曾租借过维尼翁SG队（比利时），从本赛季开始效力于英超联赛。 三笘熏和孙兴慜一样担任左前锋。最近5场比赛中他连续取得攻击点（2球、3助攻）等，在本赛季共参加了22场联赛，攻入7球，奉献4次助攻。由此三笘熏也成为本赛季效力于英超的亚洲球员中进球最多的球员。 托特纳姆热刺队只有战胜布莱顿队，才能提高进入下赛季欧洲足球联盟（UEFA）冠军联赛入场券的前4名的可能性。目前积50分的托特纳姆热刺队排在联赛第5位。要想追上排在第3位的纽卡斯尔联队和第4位的曼联队（以上积53分），必须先甩开第6名布莱顿队（积46分）的追击。

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