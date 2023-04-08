“存储器世界第一”三星也减产半导体. April. 08, 2023 07:55. by 洪锡镐记者 will@donga.com. 受到半导体寒流直接打击的三星电子正式宣布了存储器半导体的减产。受半导体事业赤字的影响，三星电子今年第一季度（1月-3月）的营业利润比去年同期减少了95.8%，因此改变了以往“不会人为减产”的立场。 三星电子7日公布，第一季度销售额和营业利润分别为63万亿韩元和6000亿韩元。销售额和营业利润分别比前一季度（10月-12月）和去年第四季度减少了10.6%和86.1%，分别比去年第一季度减少19.0%和95.8%。此次业绩低于证券界最近预测的营业利润预测值（1万亿韩元），是自营业利润仅为5900亿韩元的2009年第一季度以后14年来的最低业绩。 三星电子当天没有公开各事业部门的业绩，但业界认为，半导体事业部门可能会出现3万亿-4万亿韩元的赤字。这是因为信息技术需求没有恢复，顾客公司的库存没有减少，存储器半导体价格持续下降。三星电子解释说：“由于信息技术需求持续低迷，以零部件部门为主的业绩恶化。”系统半导体和显示器业绩也受景气不振及淡季的影响，与前一季度相比有所下降。 三星电子当天正式宣布半导体减产。三星电子解释说：“在转换为难度较高的下一阶段工程的过程中，为了应对预计的生产量减少，我们一直确保了数量。正在以确保供应量的产品为中心，把存储器产量下调到有意义的水平。” 继SK海力士、美光、KIOXIA等从去年开始减产之后，存储器半导体占有率第一的三星电子也将参与减产。但三星电子强调：“虽然下调了短期生产计划，但预计从中长期来看，将会有坚挺的需求。为了确保必要的清洁室，将继续进行基础设施投资，为了强化技术领导力，将扩大研发投资比重。” 此外，三星电子正式减产的消息传开后，三星电子的股价比前一日上涨4.33%，以6.5万韩元收盘。由于存储器供求状况得到改善，价格下降趋势得到稳定的期待感，SK海力士股价也上涨6.32%，以8.91万韩元收盘。 三星电子计划在本月底宣布包括各事业部门业绩在内的确定业绩。

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