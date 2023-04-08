“世博视察团说‘釜山真的很优秀’”. April. 08, 2023 07:54. by 釜山=金华英记者 run@donga.com. “国际博览会组织（BIE）的2名视察团成员在非正式交谈中表示‘釜山真的很优秀（Excellent）’。” 釜山市市长朴亨埈7日上午在釜山市政府会见记者时表示：“视察团评价说，釜山已经具备了举办世博会的一切条件。”8名BIE视察团成员于4日至6日访问了预定举办世博会的北港等地，并与各界市民见面，检查2030年世界博览会（世博会）的准备情况后，于7日踏上了回国之路。 朴市长表示：“第一次来到韩国的视察团团长（帕特里克•施佩希特）表达了‘事先并不期待，但感觉釜山比想象中更先进’的感想’”，“所有视察团成员对（釜山的）热情接待都表达了200%以上的满足之情。”据朴市长透露，诗人兼视察团成员、圣克里斯托弗和尼维斯代表凯文•艾萨克6日在广安里海水浴场观看烟花秀后表示：“将写多首诗。” 在釜山停留3天的视察团没少对市民的热情款待表示感谢。当天上午视察团在前往金海国际机场之前，在海云台区宿舍前一一与交通巡查警察握手，互相问候。警方相关人士表示：“可能是想亲自向保护自己的警察们表示感谢”，“还先提议拍照，一起拍了照。”负责视察团人身保护的海云台警察署巡警尹昌龙（29岁）说：“因（视察团）即使推迟乘坐前往机场的公交车，也要亲自表示感谢的心情而深受感动。” 釜山市和经济界直到最后在礼仪上下了很大功夫。釜山航空还为视察团编排了特别专机（BX2030）。用饱含申办世博会的愿望设计的专用飞机只搭载了8名考察团成员，8名乘务员提供了一对一的定制服务。还提供了用釜山的特产制作的特别机内餐。当天，视察团乘坐专机离开金海机场，前往仁川国际机场后，踏上了回国之路。朴市长表示：“将同时努力把焦点放在预定于今年6月申办支援国的第4次竞争陈述的法国当地，并同时进行观察全世界的两种交涉。”

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