美国众议院议长声称“将增加对台湾的武器销售”…… 中国政府反驳称“当心引火烧身”. April. 07, 2023 08:09. by 华盛顿=文炳基 常驻记者、北京=金基龙 常驻记者 weappon@donga.com. 正在访美的中国台湾地区领导人蔡英文当地时间5日在加利福尼亚州西米谷的“罗纳德-里根总统图书馆”会见了美国权力排名第三的众议院议长凯文•麦卡锡。这是自1979年美国与中国建交、与台湾断交后，台湾地区领导人时隔44年首次在美国本土会见众议院议长。中国政府对此表示强烈反对，并表示：“将坚决采取强有力的措施。如果美国想利用台湾控制中国，当心引火烧身。” 麦卡锡议长在当天的会晤中表示：“应该及时对台湾进行武器销售”，并表示将增加武器销售，提前销售时间。蔡英文也表示“台湾和美国在一起的时候会变得更强”，并提到了论语中的“德不孤，必有邻（有道德的人是不会孤单的，一定有志同道合的人来和他相伴）”的字句。美国执政的民主党和在野党的10多名共和党议员也一同出席了当天的会谈，表现出了美国社会对台湾的超党派支持。 中国外交部、国防部、国务院台湾办公室、全国人民代表大会（全国人大）外事委员会、中国驻美大使馆等五部同时发表声明，表示强烈反对。特别是与去年8月时任美国众议院议长南希•佩洛西访问台湾时一样，强化了对台湾的军事威胁。人民解放军5日出动航空母舰“山东舰”，部署在距离台湾东部370公里的地方。

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