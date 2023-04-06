特朗普以34项重罪嫌疑被刑事起诉……分裂成两半的美国. April. 06, 2023 08:05. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 美国建国以来历届总统中首位被刑事起诉的前总统唐纳德•特朗普当地时间4日出席了纽约曼哈顿刑事法庭。特朗普前总统对纽约曼哈顿检方就涉嫌“性丑闻封口”而提出的34项指控都主张无罪。 4日，在纽约警察和特勤局的掩护下，特朗普抵达曼哈顿刑事法庭，没有拍嫌犯照片（用于识别犯人的照片），只采集指纹，参加了法院的起诉程序。起诉工作是指向被告人告知犯罪指控，并询问是否承认犯罪指控的程序。 检方指控特朗普在2016年大选前以“堵住性丑闻嘴”为代价，让其转交巨额资金，并以“法律咨询费”的形式伪造文件，适用了34项重罪指控。据悉，除了已传出的前成人电影演员斯托米•丹尼尔斯之外，花花公子模特凯伦•麦克杜格尔、曾主张特朗普有私生子的公寓迎宾先生等，特朗普向这些人共支付了3份封口费。34项指控都是伪造企业文件，虽然分别属于轻罪，但在纽约州试图隐瞒违反《选举法》的行为属于重罪。 成为第一个起诉前总统的检察官的曼哈顿地方检察长阿尔文•布拉格当天在记者会上狙击特朗普说：“以非法手段阴谋在选举中推举候选人是违反《纽约州选举法》的重大犯罪行为”，“即使钱多，权力强大，在法律面前也是平等的。” 相反，特朗普前总统在出席法院后回到佛罗里达州海湖庄园（Mar-a-Lago）的住宅，通过演讲表示，“这一假诉讼是（纽约检方）只是为了介入2024年大选而开始的”，并声称“应立即撤回（刑事诉讼）”，开始团结支持者。

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