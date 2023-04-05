题目的魔法. April. 05, 2023 07:50. . 根据题目也会决定意义。正在里乌姆（Leeum）美术馆展示的意大利艺术家莫瑞吉奥•卡特兰的作品就是如此。其中《母亲》和《父亲》的作品尤其如此。 其中一个是埋在沙子里的人只伸出双手祈祷的照片，题目是《母亲》。事实上，这是作者在1999年威尼斯双年展上展开的行为艺术拍摄的。当时，他邀请了印度的伊斯兰苏菲派（Sufi）修道者，让他们进入沙子里，只伸出手祈祷两个小时。虽然这是与母亲无关的苏菲派教徒的苦行，但作者为该作品取名为《母亲》。另一个是只能看到躺着的人脚掌的作品，题目是《父亲》。沾有泥土的脚掌不是父亲，而是他自己的，但作者在那里取名为《父亲》。 我们按照题目来解释作品。应该说是受题目支配吗？如果没有题目，看着这些作品联想起母亲和父亲不是件容易的事情。作者在起名后，展示手和脚，“强迫观众创造自己的故事”。也就是说，用产生意义的方式进行一种后现代游戏。但是，即使是游戏，作者在起这样的题目时，也许会想起自己的母亲和父亲。在他22岁时去世的母亲是清洁工，父亲则是一名卡车司机。因此，一个是为信仰深厚的天主教信徒母亲哀悼的作品，另一个可能是为不得不干苦力维持生活的父亲哀悼的作品。那么可以说游戏中掺杂着真挚情感。 它不仅仅停留在个人层面。游戏性的作品让我们有些哽咽。我想回顾沾满泥土的脚底暗示和唤起的我们的母亲和父亲的艰苦生活，像照片中的手一样为他们祈祷。题目是施展的魔法。

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