国际货币基金组织：“韩国房地产项目融资贷款脆弱，担心债务违约再次发生”. April. 05, 2023 07:51. by 金玹秀, 金道炯 kimhs@donga.com,dodo@donga.com. 国际货币基金组织当地时间4日对韩国的房地产项目融资引发的金融市场不安提出了警告。国际货币基金组织指出，去年乐高乐园事件发生后，虽然韩国政府和韩国银行的流动性支援使危机告一段落，但在利率上调和房地产价格下降的情况下，债务违约事态再次发生的忧虑仍然存在。 国际货币基金组织当天在全球金融稳定报告中警告，硅谷银行破产引发的全球银行危机“显现了因数年的低利率、急剧上调利率而扩大的金融部门的脆弱性，只要货币紧缩持续下去，这种危险今后几个月内可能会进一步加剧”。 国际货币基金组织特别提到了非银行金融公司的危险，叙述了去年10月韩国经历的乐高乐园引发的公司债券市场危机。它指出：“韩国的项目融资贷款资金结构脆弱，到期不一致也相当严重。虽然韩国项目融资贷款滞纳率从顶点进一步上升的可能性很低，但房地产价格下降等逆风仍在持续，因此存在危险因素。”它劝告说：“当局为了管理与房地产金融相关的潜在债务不履行忧虑，应该采取积极的措施。” 韩国金融当局也在关注国内第二金融圈的项目融资相关风险。因为，为了高收益，最近数年间进行大规模项目融资贷款的证券公司、储蓄银行、相互金融圈等最近滞纳率急剧上升。金融委员会相关人士表示：“随着对房地产项目融资的担忧集中提出，泛政府正在出面进行金融支援。”

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