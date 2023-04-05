“北韩黑客集团窃取加密货币，为金正恩筹集资金”. April. 05, 2023 07:51. by 南慧贞记者 namduck2@donga.com. 有分析结果显示，以“Kimsuky”或“Thallium”为名的北韩（北朝鲜）黑客集团通过偷盗密码货币洗钱等网络犯罪向北韩政权筹集资金。 谷歌云子公司全球网络安保企业“Mandiant”的首席分析师卢克麦克纳马拉4日在首尔龙山召开媒体发布会，发表了包含上述内容的《北韩黑客集团APT43分析报告书》。APT43是Mandiant继去年9月的APT42之后正式命名的北韩黑客集团。 据报告书显示，APT43的主要活动与北韩的海外、对南情报机构侦察总局（RGB）的任务一致。据悉，他们的主要业务是收集核开发、地缘政治问题等与北韩政权相关的情报。主要目标是韩国、美国、日本、欧洲的政府及政策研究机关、智囊团、企业等。 麦克纳马拉首席分析师解释说：“APT43一直利用在外交、国防部门的个人或记者等隐瞒身份被盗的个人识别信息，在多种产业群中掌握信息。” 据悉，APT43偷取加密货币后，通过将其换成新加密货币的方式洗濯、筹集资金。麦克纳马拉首席分析师表示：“APT43通过洗钱等支援了北韩的间谍活动，并与其他黑客集团进行了合作。”

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