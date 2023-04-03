发生在首尔江南住宅区中心的绑架杀人事件. April. 03, 2023 07:58. . 在首尔市江南区驿三洞公寓园区前，发生了正在回家的40多岁女性被可疑者绑架并杀害的事件。3名绑架犯在犯罪两天后的3月31日全部被警方逮捕，但此前他们已杀害并遗弃了受害者。警方公开的附近闭路电视视频中，武装分子将拼命抵抗的受害者拉走，带她坐上了事先准备好的汽车。 此次事件从多方面都令人震惊。因为绑架事件经常发生，但杀人事件很少发生，而且发生绑架事件的场所是江南中心700户规模的公寓园区入口。虽然犯罪时间临近午夜，但在首尔最安全的居住地区遭到绑架也束手无策，听到消息的市民们只能感到惊讶。 更何况，虽然目击者拨打112报警的速度非常迅速，但未能阻止受害，因此令人惋惜。3月29日晚11时46分事件发生3分钟后，接到了112报警，称“可疑者好像绑架了女性”，警方在事件发生7分钟后抵达现场，以监控录像等为基础，查明了犯罪车辆号码。但是下达犯罪车辆统一通缉令是在第二天0点56分。虽然警方表示，由于举报者所说的车型不同，为了确认而推迟，但初期应对是否妥当，还需要进一步调查。绑匪将受害者监禁1小时40分钟后将其杀害，并遗弃在大田市大清坝附近。在接到112报警后，有必要调查全国范围内的警察配合和盘问措施是否到位。 据悉，警方掌握了追加共犯把包括被害者地址在内的个人信息转交给绑架者的情况，正在进行调查。如果没有共犯，与被害人关系不密切或素未谋面的绑架犯很难查出被害人的居住地。对非法泄露个人信息的行为也要追究严重的责任。 因新冠疫情封锁而一度平静的各种犯罪再次增加。逮捕、监禁事件也从2017年的1165件增加到2021年的1439件，仅去年上半年就发生了708件。上个月还发生了把分手后的女朋友从首尔市江南区强制带到京畿道金浦市进行监禁的事件。要加强居住区巡查，全面检查举报犯罪后的应对体系和协查体系，做到住哪儿都能放心走夜路。

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