想和挚友分享珍贵的心的季节. April. 03, 2023 07:58. . “茗禅（饮茶入禅）草衣送来了自己制作的茶，相较蒙顶和露芽茶也毫不逊色。特写此文以报答，借白石神军碑之意。由病居士隶书书写。”—出自阮堂金正喜的《茗禅》中 这是流放到济州的阮堂金正喜（1786~1856年）先生对当代禅僧、茶文化先驱茗禅草衣禅师（1786~1866年）表达感谢的文章。草衣和阮堂是一辈子的朋友。虽然两人的身份不同，但通过艺术、学问、茶道，两人结下了深厚的友情。在这篇文章中，爱惜彼此的字迹和茶道的两人的心意原封不动地流露了出来。《茗禅》是阮堂50多岁时的一部作品，可以说是他现存最出色的书法和最佳作品。 阮堂称赞朋友亲手制作的茶，将其与中国传说中的名茶“蒙顶”和“露芽”作比较。最终，恳切地告白说，一口茶将自己带到了入禅的境地。 第一次看到该作品是在20世纪80年代初、中期的一个初夏，当时还是高中生的我在城北洞北坛庄宝华阁1楼展示室遇见了该作品。巨大的“茗禅”字样自不必说，两边写着的内容就像在点燃我的心火一样。 竟然沉醉于朋友送来的茶中，到了入禅的境界……那颗心显得帅气无比。幼小的心灵，我也模仿了阮堂的字迹。在家订阅的《东亚日报》已过日期的报纸磨墨刷子，自己感到很欣慰。 当时“我的草衣禅师”是美术史学家秀岩李元馥先生。引领我观看《茗禅》的他也是我的天主教教父。抱着阮堂的心态，今天想代替茶，拿着一瓶酒去拜访老师。和老朋友分享珍贵的心还有比这更好的季节吗？看着窗外，不知不觉间樱花开得很红火。

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