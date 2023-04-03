德国半导体四大巨头齐聚一堂，展开“人工智能-电动汽车速度战”. April. 03, 2023 07:59. by 德累斯顿=常驻欧洲记者赵恩雅、波士顿=常驻纽约记者金贤洙 achim@donga.com、hskim@donga.com. 当地时间3月27日，在德国东部萨克森州德累斯顿的半导体产业园区“萨克森硅谷”外围。 德国最大的半导体企业英飞凌科技公司的半导体生产设施前的空地充满了挖土并装载的挖掘机和卡车等重装备的轰鸣声。该公司的宣传经理迪亚娜·卡塞勒表示：“计划从2026年秋季开始启动300毫米晶片（半导体基板）洁净室。”国家核心产业——用于电动汽车的半导体生产基地预留地被铁丝网包围，到处都安装了闭路电视摄像头等，森严的警戒场面映入眼帘。 围绕全球尖端半导体供应网的主导权，美国、韩国、台湾、日本、中国的角逐战非常激烈，在这种情况下，在欧洲生产的3个半导体中占据1个的萨克森硅谷也在持续进行大规模投资。 3年后，施工现场将新增3个足球场（2万平方米）规模的洁净室。现有的生产设施（约4万平方米）将增至原来的1.5倍。车载半导体全球排名第一的英飞凌在增设清洁室方面投入了公司成立以来最大规模的50亿欧元（约7万亿韩元）。博世也决定今年在增设生产设施上投入1亿欧元（约1400亿韩元）。萨克森经济开发公社信息通信技术负责人阿尔敏·莱斯（音）表示：“欧盟公布向成员国投资企业提供大规模援助的《欧洲半导体法》方针后，跨国企业的投资咨询有所增加。” 最近，以“地球上最具革新性的1平方英里”著称的美国波士顿麻省理工学院旁边肯德尔广场的生物技术集群中，全球生物技术企业络绎不绝。世界十大生物制药公司中有9家在这里设立了研发中心。韩美药品、LG化学等韩国企业也在波士顿建立据点。 像这样，技术发达国家确信每年创造数十万亿韩元附加价值的尖端产业园区将成为全球技术战争的前沿基地，各自为尖端产业生态系统的建设倾注了心血。

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