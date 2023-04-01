因为低生育率，“2060年,400万韩元工资要缴纳137万韩元的国民年金”. April. 01, 2023 08:04. by 金素英记者 ksy@donga.com. 据预测，如果国民年金像现在这样运营，到2055年基金将枯竭，到2060年，将需要缴纳月收入的34%的保险费。这将是目前保险费率（9%）的3.8倍。有分析称，如果将基金投资收益率提高1个百分点，基金枯竭时间可以推迟5年左右，但考虑到最近经济恶化等，并不容易。 ● 严重的低生育率，导致保险费率暴涨 保健福利部下属的国民年金财政推算专门委员会31日发布了第5次国民年金财政计算财政推算最终结果。政府根据《国民年金法》，每5年进行一次预测基金耗尽时间的推算。此前，1月估算委员会公布的是试算结果即暂定值、当天的最终数值。估算委员会又提出了两个假设，即生育率比1月份发表时更低，保险费率会有什么变化。 1月份，假设2046年的合计生育率为1.21人，基金预测到2055年将枯竭，2060年的保险费率（征收方式费用率）将上升到29.8%。合计生育率是指一名女性在15岁-49岁之间生育的平均新生儿数。虽然现在用基金积累的钱支付年金，但是到2060年基金已经枯竭，所以只能以“当年收钱，当年支付”的方式运营年金。这时适用的保险费率称为征收方式费用率。 推算委员会在此次最终宣布中还提出了合计出生率分别为0.98名（2054年）和1.02名（2050年）的情况。 第一个剧本是假设“最差的出生率”、超低出生率的情况。在这种情况下，基金枯竭时间仍然是2055年没有变化，但征收方式费用率将上升到34.3%。因为随着低生育率导致人口减少、年金加入者减少，每人要负担的保险费也会增加。在第二种版本中，2060年的征收方式费用率为32.6%。 如果适用该规定，2060年月薪为400万韩元的上班族A某要缴纳的保险费在合计生育率为0.98名时为137.2万韩元，合计生育率为1.02名时为130.4万韩元，合计生育率1.21名时为119.2万韩元。这些金额中一半由公司承担，一半由A某承担。 目前，国民年金在59岁之前缴纳保险费，65岁（1969年以后出生的人）开始领取年金。假设这一制度不变，那么现在的22岁（2001年生）以下的年轻人到2060年就要缴纳34%以上的年金保险费。也就是说，如果推迟改革，目前在大学学习并梦想进入社会的“MZ一代（千禧年+Z一代）”可能会陷入“年金的泥潭”。 ● 提高收益率可以延缓枯竭……近期亏损 但是据分析，如果国民年金公团基金运用本部有效运用基金，提高收益率，就可以推迟枯竭时间。估算委员会分析了基金投资收益率变化带来的基金枯竭时间，如果将基本收益率定为4.5%，枯竭时间是在2055年。如果收益率上升0.5个百分点，达到5%，基金枯竭时间将推迟到2057年。如果达到上升1个百分点的5.5%，将推迟到2060年。 但是像这样提高收益率并不容易。去年，韩国国民年金收益率因国内外投资环境恶化而出现-8.22%的赤字。最近10年间的年平均收益率为4.9%。福祉部相关人士表示：“通过讨论会，最早将于4月制定提高收益率的方案。” 福利部计划以财政推算结果为基础，到10月末为止制定年金改革案并提交国会。但人们担心，当时距离明年4月议会选举只剩下6个月的时间，推进改革并不容易。

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