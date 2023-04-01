执政党和政府：“立法旨在保证自由长期休假”……出面应对“每周最多69小时”争议. April. 01, 2023 08:05. by 赵权衡记者、金艺允记者 buzz@donga.com,yeah@donga.com. 国民力量党和政府为了让劳动者自由使用长期休假，将进行立法。这是对之前宣布工作时间制度改革方案的过程中出现的“每周最多69小时”争议的对策的一环。 国民力量党政策委员会议长朴大出（音）31日在国会以改虽工作时间制为主题的党政总（执政党、政府、总统室）早餐恳谈会后举行的新闻发布会上表示：“最重要的是，为了找出能让二三十岁年轻人支持的对策，我们讨论了各种方案。为了能让劳动者自由地享受长期休假，我们讨论了立法化方案等。” 分析认为，这是接受了MZ一代提出的“营造可以自由休假的环境为优先”的要求的对策。此前，政府宣布了劳动时间制灵活化方案和积累延长、夜间、休息日工作时间使用的“工作时间储蓄账户制”，重点放在了可以去长期休假这一点上。但是劳动界和MZ一代立即出现了“现在的休假也休不了”的反驳。在3月23日在国会举行的“青年一代所说的尹锡悦政府的劳动政策”座谈会上，也有人指出：“新职员上个月多工作了几天，能否堂堂正正地说再休息3天呢?”雇佣劳动部相关人士表示：“党政就首先要修改休假相关困难事项达成了共识。” 政府和执政党决定通过法制化解决综合工资制助长“免费加班”的问题。朴大出表示：“讨论了根除包括滥用工资制的、完善工人代表制等防止现场恶意利用内容的法制化方案。” 不过，朴大出表示，“"方向性是修改僵硬、一刀切的以一周为单位的工作时间灵活化方针”，就劳动时间灵活化的方针表明了立场。对于是否设定工作时间上限的问题，他只表示：“正在深思熟虑。”分析认为，不会提供与每周69小时相同的框架。执政党相关人士表示：“应该遵守总统所说的每周不到60小时的上限。”

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