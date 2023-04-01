特朗普因“性丑闻封口费”成为第一个被起诉的美国总统. April. 01, 2023 08:05. by 华盛顿=常驻记者文炳基 weappon@donga.com. 美国前总统特朗普当地时间3月30日被纽约曼哈顿大陪审团起诉。这是自1776年建国后247年来，前任和现任美国总统首次被起诉。再次参加2024年大选的特朗普反驳称：“这是历史上最严重的政治镇压和魔女狩猎。这将成为拜登（总统）的巨大逆风。”在野党共和党也表示，“这是拜登总统的私人报复”，预告了极端的对峙政局。部分支持者也高呼“弹劾拜登”。有人担心美国会陷入类似于19世纪南北战争时期的分裂。 曼哈顿大陪审团起诉说，特朗普2006年与成人电影演员斯托米·丹尼尔斯举行密会，在2016年大选前一个月的同年10月，指使当时的私人律师迈克尔·科恩向丹尼尔斯支付13万美元（约1.7亿韩元）封口费，这一过程中为动员家族企业特朗普集团的资金伪造了文件。美国有线电视新闻网（CNN）报道称，特朗普至少有30项以上的嫌疑。 但是，由于公诉状尚未公开，预计正式嫌疑将在检察机关起诉时查明。据悉，特朗普最快将于下月4日主动出庭。 根据美国宪法，即使特朗普被判有罪，也可以参加2024年大选。但是，除了此次起诉之外，特朗普还面临2021年1月幕后操纵支持者冲击国会的嫌疑、家族企业逃税疑惑等诸多司法危险，因此无法保证完成大选。但是，由于各种诉讼的积压，很难像特朗普反对派所希望的那样尽快得出判决，而且特朗普的支持层也很有可能聚集在一起，因此很难保证此次起诉对谁有利。

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