独裁国家与民主国家的战争. March. 28, 2023 08:03. . 战争的历史上有着悠久的苦恼。个人想法和行动自由的民主国家，以及根据领导人的意志有条不紊地行动的独裁国家。两国开战，哪个国家有利？对于追随自由和进步的知识分子来说，这也是令人恐惧的问题。战争从一开始就是脱离自由、合理、常识的境界而展开的行动。在子弹面前需要突击的时候，没有时间进行讨论。 公元前5世纪波斯入侵时，雅典民主主义者们主张自由的力量。被专制君主强制动员的奴隶般的军队和以自己的意志为家人和国家战斗的战士的战斗力不同。偏偏随着雅典的胜利，这一理论在现代战争中也成为了自由民主主义者的圣经。 这话说得有理。但是专制国家马其顿王国的亚历山大大帝吞并雅典并征服了波斯，这该如何解释呢？在希腊-波斯战争中，胜负的关键不是自由市民军和奴隶军队的对决。在多种情况下，是具备能够发挥最大效率的组织能力的军队和牺牲战场灵活性和适应能力的僵硬组织的军队之间的对决。 在乌克兰战争中，俄罗斯军队如实地证明了僵化的组织是多么致命的低效率。从乌克兰的情况看，雅典人所说的守护故乡和家人的自由意志的力量也不能忽视。 但是，所谓自由意志，应该是提高战争效率和适应力的自由。如果不承认战争这一特殊情况，或者守护理念和政治权力的意志比国家和家庭更强烈，就会成为破坏国家战争执行能力的力量。也就是说，根据自由意志，国家的分裂、组织力的分裂，比权威主义国家僵化的组织力对战争执行的危害更大。 从这一点看，我们国家具有自由国家的优点和缺点。虽然这在任何国家都是一样的，但从最近的情况来看，缺点似乎已经达到了危险水平。现在到了大家认识到这个问题并努力的时候了。

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