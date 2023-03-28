美国舞台出道比赛并列位于第7位……柳鲑澜：“找到感觉了~”. March. 28, 2023 08:04. by 李憲宰 uni@donga.com. 去年以第一名通过美国女子职业高尔夫（LPGA）巡回赛资格考试的柳鲑澜（22岁）在美国舞台出道比赛上进入了前10名。 27日，柳鲑澜在美国亚利桑那州黄金峡谷迷信山高尔夫乡村俱乐部（72杆）举行的LPGA巡回赛续航锦标赛最后一轮第4轮比赛中，减少了1杆。柳鲑澜最终打出低于标准杆16杆共272杆的成绩，排在并列第7位。 在前一天的第3轮比赛中，柳鲑澜抓下1个老鹰球和6个小鸟球，打出低于标准杆8杆的成绩，落后第一名一杆，位居并列第2位。虽然在最后一轮比赛中试图反败为胜，但排名却下滑了5个名次。柳鲑澜在赛后表示：“今天想尽最大努力享受比赛，可能是因为太享受比赛了，所以记分卡成绩有点可惜”，“能够在出道比赛的最后一天在冠军组比赛本身就非常好。”在韩国女子职业高尔夫（KLPGA）巡回赛上，柳鲑澜获得了2020赛季的新人王，共获得了5个冠军。柳鲑澜说：“在本次大赛开始前，我还在想‘我能做好吗’。但是在首场比赛中进入了前10名，似乎看到了某种程度的可能性。有了充分的自信。” 在韩国选手方面，参加LPGA巡回赛2年的安娜琳（27岁）最终以低于标准杆18杆共270杆的成绩排在第4位，成绩最好。在最后一轮比赛中没有吞下柏忌，减少了5杆的安娜琳表示：“随心所欲地进攻，取得了很好的成绩。” 继6日结束的HSBC汇丰世锦赛之后，连续两场比赛挑战冠军的高真荣（28岁）排在并列第5位（低于标准杆17杆，共271杆）。最后一轮上半场一度占据并列第一的高真荣表示，“上半场比赛进展得太好了，所以就自作多情地说‘是不是要夺冠’，但之后又吞下柏忌，集中力下降。再次感受到了这就是高尔夫。” 冠军由席琳•波蒂尔（30岁•法国）获得。当天减少四杆的波蒂尔最终以低于标准杆20杆的268杆与乔治娅•霍尔（27岁•英格兰）同杆，并在延长赛第一个洞抓住小鸟登上了冠军宝座。取得第3个冠军的她，成为了LPGA巡回赛上夺冠最多的法国选手。

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