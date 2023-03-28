美国：“正在监视俄罗斯核武器……没有运往白俄罗斯的迹象”. March. 28, 2023 08:04. by 李清娥记者 clearlee@donga.com. 美国和西方就俄罗斯总统普京关于在白俄罗斯部署战术核武器的发言警告说：“使用核武器是越过重大界限。”但他表示，尚未掌握战术核武器从俄罗斯转移到白俄罗斯的迹象。 美国白宫国家安全委员会战略沟通协调员约翰·柯比26日在接受哥伦比亚广播公司（CBS）采访时表示：“我们没有发现普京总统履行宣言或转移核武器的任何征兆。”他还指出：“正在继续监视俄罗斯的核武器状况，但并没有看到普京有意向乌克兰使用核武器的迹象。如果使用核武器，明显超出了重大的范围。” 对于普京主张英国宣布向乌克兰提供贫铀弹是向海外部署核武器的契机，柯比反驳称：“没有放射能的贫铀弹通常在战场上使用，俄罗斯也使用类似的炮弹。”北约发言人奥安娜·隆格斯库也向路透社表示：“没有察觉到需要我们调整核态势的俄罗斯核态势变化。”欧盟警告，如果白俄罗斯接受俄罗斯核武器，继美国之后将实施追加制裁。 有分析认为，普京宣布在白俄罗斯部署战术核武器，是为了在春季发动大攻势之前阻止西方对乌克兰的支援。美国智库战争研究所25日在报告中分析称：“普京在入侵乌克兰之前就曾试图部署核武器，以加强对白俄罗斯的影响力。此次发言是为了威胁西方，减少对乌克兰的潜在支援的一种情报战。”

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