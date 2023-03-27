“不允许入境”的两名哈萨克斯坦人在仁川机场逃跑. March. 27, 2023 07:40. by 車埈昊 run-juno@donga.com. 发生了被拒绝入境的两名外国人越过仁川国际机场围栏逃跑的事件。进入本月以来，继在客机和机场发现3发实弹后，又发生了强制遣返对象逃跑的事情，因此有人指出，仁川机场保安系统是否存在严重的漏洞。 26日，据仁川机场警察团和法务部仁川机场出入境•外国人厅透露，当天上午4时20分左右，哈萨克斯坦国籍的A某（21岁）和B某（18岁）等2人通过仁川机场第4跑道越过北侧外围栅栏逃到了机场外。 据警方透露，他们与其他哈萨克斯坦人一起试图通过仁川机场第二航站楼入境，但被拒绝。之后在出国候机室等待强制遣返的飞机（26日下午3点半出国）。据调查，这两人是趁监视疏忽而逃走的。 根据警方的调查，他们来到航站楼一楼，打碎窗户后横穿跑道3.5公里，越过了栅栏。但是仁川机场保安组在他们横穿跑道的时候完全没有掌握情况。机场围栏上设置了铁丝网，启动了红外线监视设备和警备传感器等3重尖端保安系统。 仁川国际机场方面在栅栏入侵感知传感器警报响起后才派遣巡逻车，并向警方通报称“检测到了异常信号”。警方在确认逃跑事实后，正在分析周边的闭路电视（CCTV）分析逃跑路线。警方相关人士解释说：“为了尽早逮捕两人，还投入了警察机动队。” 另外，此前的本月10日从仁川机场出发飞往菲律宾马尼拉的大韩航空客机中发现了两枚手枪用实弹。警方将70多岁的美国乘客指定为嫌疑人，并向国际刑警组织提出了逮捕申请。16日，在仁川机场3楼出境大厅的垃圾桶内还发现了一发步枪子弹。

한국어