特朗普给调查检察官定下坐标……支持者给检察官写信威胁要杀人. March. 27, 2023 07:40. by 尹多彬记者 empty@donga.com. 据悉，决定是否就美国前总统特朗普“性丑闻封口费”疑惑进行起诉的大陪审团将于27日举行会议，特朗普强烈谴责检察机关对他进行“斯大林式”的调查。特朗普对自己的调查检察官定下“坐标”后，相关检察官受到了杀害的威胁。 据美联社等美国媒体报道，特朗普25日对聚集在得克萨斯州韦科机场的支持者说，检察机关的调查是“胡说”，并指责纽约曼哈顿地方检察官“是全国民主党人的心腹”。他主张：“（检方调查）只有在斯大林主义的俄罗斯‘恐怖秀’中才会出现。猎巫和假调查接连不断。”他还主张：“检方欣然将新工具——违法行为使用到了以前从未见过的水平。” 事实上，特朗普举行大选首次游说的地方韦科，就是1993年联邦调查局进入反对联邦主义、过着封闭集体生活的“大卫派”总部时，发生86人死亡的“韦科事件”的所在地。也有分析认为，这是为了集结极右倾向的支持者。 据《纽约时报》报道，正在调查2016年大选前为安抚声称与特朗普发生性关系的成人电影演员而行贿事件的曼哈顿检察机关将于27日左右决定是否起诉。如果被起诉，特朗普将成为首位以被告身份出庭的前美国总统。 特朗普上周声称“自己将于21日被捕”并敦促支持者发起抵抗，24日在自己的社交媒体“真实社交”上对调查“性丑闻封口费”事件的曼哈顿地方检察厅检察长阿尔文·布拉格发出了“人类垃圾”“野兽”等不加掩饰的指责。 特朗普的上述发言10个多小时后，曼哈顿地方检察厅的邮箱收到了装有白色粉末的信封。据悉，该信封上还装有写着布拉格检察长的名字和威胁“我要杀了你”的纸条。但据了解，该粉末中并没有毒物等危险成分。此前，曼哈顿地方法院大楼21日接到威胁炸毁的电话，纽约州对特朗普家人提出的民事审判被暂时推迟。 纽约州议会众议院议长哈基姆·杰弗里斯（民主党）批评说：“特朗普两次陷入弹劾危机，发表不负责任、危险的煽动演说后，他现在还在继续煽动杀害某人。”

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