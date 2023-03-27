“不易见到二胎的韩国”……新生儿中第一胎占比去年创历史新高63%. March. 27, 2023 07:41. by 世宗=赵应亨记者 yesbro@donga.com. 去年新生儿中第一个孩子的比率首次超过了60%。因为晚婚趋势加上教育费等经济负担，生育第二胎以上的家庭减少。 统计厅26日公布的《2022年出生·死亡统计》显示，去年出生的孩子中，头一胎为15.6万人，占全体新生儿（24.9万人）的62.7%。这一比率比1年前（56.8%）提高了5.9个百分点，是1981年开始进行相关统计以来的最高比率。 第一胎比率提高是因为在全体新生儿数减少的情况下，第二胎及以上的生育减少。去年新生儿总数比一年前减少了1.2万名，其中第一胎增加了8000名。与此相比，第二胎和第三胎以上分别减少了1.5万人和4000人。第一个孩子数从2015年开始随着全体新生儿数的减少，每年都在减少，但去年受新冠疫情影响推迟的结婚及重新开始生育的影响而增加。 第一胎的比率从2011年开始一直同比上升。从2011年的51.0%上升到去年的62.7%，11年间增加11.7个百分点。相反，同期第二胎的比率从38.1%下降到30.5%，第三胎以上的比率从11.0%下降到6.8%。 这种现象很大程度上是因为晚婚导致生育时间推迟。因为，通过高龄生产很难生育第二个以上的孩子。以2021年为基准，女性的初产年龄平均为32.6岁，比一年前增加了0.3岁。自1993年首次进行相关统计（26.2岁）以来，每年都在上升。

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