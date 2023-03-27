“妍儿姐姐，你在看吧”…… 李海仁花滑世锦赛夺银“韩国花样滑冰迎来春天”. March. 27, 2023 07:40. by 李憲宰 uni@donga.com. “花滑女王”金妍儿（33岁）在2014年索契冬奥会上获得银牌后退役。但是金妍儿在韩国花样滑冰上播下的种子在10年多后的今年正式开花。 “妍儿Kids”的代表选手李海仁（18岁•世和女子高中）24日在日本埼玉超级竞技场举行的2023国际滑联（ISU）花样滑冰世界锦标赛女子单人滑比赛中获得220.94分（短节目73.62分，自由滑147.32分），摘得了银牌。她仅以微弱劣势落后冠军坂本花织（日本•224.61分）。（另：韩国选手车俊焕获得2023花样滑冰世锦赛男单亚军） 李海仁此次摘得银牌，是继金妍儿后韩国女单时隔10年再次登上世锦赛领奖台。金妍儿在世界锦标赛上共收获了6枚奖牌（2金、2银、2铜）。最后一枚奖牌是2013年世界锦标赛的金牌。 李海仁在上个月的ISU四大洲锦标赛上也以210.84分获得了金牌。这也是继金妍儿之后时隔14年再次有韩国女选手登上冠军宝座。李海仁9岁时观看了金妍儿出演的冰上表演后，决定成为花样滑冰选手。 不仅是李海仁，金艺林（20岁•檀国大学）、刘永（19岁•修理高中）等选手也在世界舞台上不断取得好成绩。去年在北京冬奥会上获得第9名的金艺林在当年的ISU大奖赛第5站NHK奖杯上获得了金牌。这是继金妍儿之后，韩国女选手首次在大奖赛上夺冠。金艺林在上个月的四大洲锦标赛上继李海仁之后收获了银牌。虽然今年赛季成绩多少有些低迷，但刘永在去年世锦赛上也取得了继金妍儿之后的最好成绩第5名。 青少年舞台上的幼苗也在茁壮成长。申智雅（15岁•永同中学）上个月在加拿大艾伯塔省卡尔加里举行的青少年世界锦标赛女子单人滑比赛中，以总分201.90分位居第二。继去年之后，连续2年位居第二。在同届的冰上舞蹈比赛中，林海娜（19岁）和权叶（22岁）组合获得银牌，创造亚洲选手在这一项目上的突破（登上领奖台）。 花样滑冰最强国俄罗斯选手没有参加此次世锦赛。这是因为俄罗斯入侵乌克兰而实施的制裁。但是韩国花样滑冰在质量和数量上都成长到了超远过去水准的程度，这是不争的事实。如果延续现在的氛围，韩国花样滑冰在2026年米兰-科尔蒂纳丹佩佐冬奥会上也很有希望获得奖牌。

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