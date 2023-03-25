朝鲜还制造了核鱼雷……要以更加精巧的新联合作战计划打破金正恩的“核妄想”. March. 25, 2023 07:56. . 朝鲜声称成功进行了新的水中核武器“水中无人核攻击艇”试验。朝鲜媒体昨天报道说：“核无人水中攻击艇以椭圆形和‘8’字形航向潜航59小时，深度为80米-150米，到达了假设敌方港口的目标点，并在水中引爆了试验用弹头。”朝鲜还发射了4枚战略巡航导弹，在600米的高度进行空中爆炸。朝鲜国务委员长金正恩表示：“要让敌人认识到无限制地核战争遏制力。”在韩国纪念因天安舰爆炸沉没等牺牲的将士们的“西海守护日”之际，朝鲜甚至威胁要对韩国进行水中核打击。 此次水中核武器爆炸试验，可以说是朝鲜一直以来推进的核攻击方式多元化的终极水平。朝鲜自称“秘密武器”的水下核武器在海底秘密潜行，可能是模仿了在水下爆炸引发巨大放射能海啸的俄罗斯核鱼雷“波塞冬”。最近乌克兰战况变得不利后，俄罗斯曾派遣搭载“波塞冬”的核潜艇，向西方威胁说：“不惜进行核战争。” 朝鲜从远程到短距离进行了多种弹道及巡航导弹试验，实现了移动式发射车、列车、潜水艇、水库、地下机库等发射装置和位置的多样化。最近，在打击方式上，还出现了空中和水中的爆炸。虽然不能完全相信其技术完成度和实战能力，但朝鲜想通过回避韩美探测和拦截、展示恐怖的爆发力的武力示威来嘲弄韩美。 更何况，朝鲜在韩美大规模联合军演“自由盾牌”期间，发动了更加多变的挑衅。朝鲜在“自由盾牌”演习前后，对近距离、短距离、远程弹道导弹、潜射巡航导弹乃至核鱼雷进行了大胆的挑衅。甚至对美国战略资产在韩半岛大举展开也毫不在意。由此可以看出，朝鲜在具备各种核攻击能力之后无所畏惧的倨傲。 但是，从包括核、常规和导弹防御能力的韩美立体应对战力来看，朝鲜只能依赖的核武器只能是威胁和恐吓，最终只能是自我毁灭的手段。此次“自由盾牌”演习可以说是韩美首次采用代替现有“作战计划5015”的新联合作战计划。朝鲜丰富多彩的挑衅只是提供了更加周密地验证和强化包含监视朝核、探测动核迹象、挑衅时予以击破等不同剧本应对的新作战计划的机会。

한국어