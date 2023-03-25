美国得克萨斯州议会通过“韩美供应链合作”同盟70周年决议. March. 25, 2023 07:57. by 李采完记者 chaewani@donga.com. 在尹锡悦总统4月对美国进行国事访问之前，美国得克萨斯州通过了纪念韩美同盟70周年的决议。 得克萨斯州议会当地时间23日在参众两院一致通过了支持两国合作和同盟的决议。此次决议是今年2月在得州建立韩国战争参战勇士纪念道路方面起到决定性作用的民主党所属参议员塞萨尔·布兰科和共和党所属的韩裔众议员杰希·杰顿超越党派界限提出的。 得州议会在决议中表示：“决心纪念韩美同盟70周年。尹总统是第二位美国现政府邀请进行国事访问的领导人，将于4月26日在白宫受到欢迎。”美国政府今年迎来韩美同盟70周年，以最高水平的礼遇国宾资格邀请了尹总统。拜登政府上台后，尹锡悦是继法国总统马克龙之后，第二个以国宾形式访问美国的领导人。 得州议会还强调：“韩国作为美国外交政策的核心轴之一，在维持亚洲及世界的和平与稳定方面发挥了重要作用。两国计划为稳定全球供应网、开发半导体、自动化机器人、人工智能等尖端技术继续合作。” 韩国驻休斯敦总领事郑永浩（音）观看了决议在议会得到通过的瞬间，并评价道：“共同决议的通过是韩国和得克萨斯关系上载入史册的里程碑。”提出此次决议案的布兰科和杰顿两名议员表示：“不仅是韩美关系，还将与韩人社会合作，使韩国和得克萨斯进一步发展和扩大。” 韩国和得州有着很深的渊源。目前，得州居住着11万名以上的韩裔美国人，韩国是得州的第四大出口国和第六大进口国。

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