美国空袭叙利亚境内的伊朗军事基地，报复伊朗无人机攻击. March. 25, 2023 07:58. by 华盛顿=文炳基 常驻记者 weappon@donga.com. 美国国防部23日（当地时间）表示，疑似与伊朗有关联的自爆无人机袭击了叙利亚境内的美军等联合军基地，造成至少1人死亡、6人受伤。在美国总统拜登的指示下，美军对叙利亚境内的伊朗革命卫队设施进行了报复空袭，中东紧张局势正在加剧。 美国国防部当天在声明中表示：“当地时间下午1时38分左右，无人机与叙利亚东北部哈萨卡附近的联军基地内的维修设施相撞，导致一名美军签约企业职员死亡。5名美军职员和1名其他合同企业职员等共6人受伤。”根据美国情报当局的分析结果，该无人机是在伊朗制造的。 美国国防部长劳埃德•奥斯汀表示：“拜登总统下令进行精密空袭。为了保卫美国人，我们将采取一切必要措施。”《纽约时报》（NYT）、《卫报》等媒体报道说，美军出动F-15战斗机，对叙利亚境内的伊朗革命卫队使用的指挥所、弹药仓库、情报基地等进行了空袭。 叙利亚政权巴沙尔•阿萨德在2011年内战爆发后，依靠伊朗的军事和经济援助。因此，有人担心此次事件有可能演变成美国和伊朗的代理战。

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