舞姬礼赞. March. 24, 2023 07:56. . 这是收录在网罗一切唐诗的《全唐诗》中的杨玉环的唯一作品。玉环是皇妃正下方的品级贵妃杨氏的本名。诗人用清爽的比喻评价舞姬的美丽姿态和动作，其想象力不亚于舞姬。这是随着舞姿的展开，绸缎袖子散发出的淡淡香气中展现出的美丽姿态。舞姬张云容在唐玄宗李隆基和杨贵妃面前炫耀自己的舞技，动作非常轻快灵活。谓其舞姿优美、潇洒，如秋日烟雾中亭亭玉立于水面、随风轻轻摇曳的红莲，如山岭上缠绕的轻云忽然在风中飘拂。岂止如此。其腰肢柔软，又如早春刚伸出的嫩柳第一次轻轻掠过池塘水面。在本人也擅长歌舞的杨贵妃看来，比起干练、成熟，这位小舞姬的舞姿更给人留下了清纯、活泼的印象。似乎动员了想要体现这种形象的轻轻摇曳的红莲、淡淡的轻云、柔嫩的柳枝等。 杨贵妃与唐玄宗一起享乐的地方是位于长安城外围骊山的行宫华清宫。30多年来致力于国家经营、繁荣昌盛的玄宗到了晚年比起国事更沉迷于道乐。温泉浴、长生不老术和歌舞。讲述皇帝和贵妃的爱情故事的白居易的《长恨歌》中也包含了这样的面貌。“骊宫高处入青云，仙乐风飘处处闻。缓歌谩舞凝丝竹，尽日君王看不足。”（译文：骊山北麓华清宫，玉宇琼楼耸入云；清风过处飘仙乐，四面八方都可闻。轻歌慢舞多合拍，管弦旋律尽传神；君王终日都观看，欲心难足无止境。）

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