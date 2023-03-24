只有65%的国民认为“结婚后需要子女”，创历史新低. March. 24, 2023 07:58. by 世宗=金炯民记者 kalssam35@donga.com. 据调查，去年结婚后认为需要子女的国民创历史最低，为65.3%。其中，生育子女最多的年龄段30多岁人群的比重在最近2年里下降幅度最大。 据统计厅23日公布的《2022年韩国社会指标》显示，在全国3.6万名13岁以上国民中，回答结婚后需要子女的人占65.3%，比两年前实施调查减少了2.7个百分点。从各年龄段来看，回答“需要子女”的应答者比率在10多岁（41.1%）中最低，20多岁和30多岁也分别只有44.0%和54.7%。与2年前相比，除10多岁人群以外的所有年龄段都有所减少，其中30多岁人群的减少幅度（4.3个百分点）最大。 认为应该结婚的国民占一半（50.0%）。从性别来看，认同结婚必要性的女性占44.3%，低于男性（55.8%）。 随着对结婚和生育的偏好度下降，晚婚倾向加剧，生育率日益下降。以2021年为准，生育第一胎的产妇的平均生育年龄为32.6岁，比2000年（27.7岁）增加了4.9岁。 据统计，去年每户家庭的平均资产为5.4772亿韩元，负债为9170万韩元。在2021年收入对比住宅价格倍率（PIR）方面，首都圈高达10.1倍，创下了历史最高纪录。这意味着，要想在首都地区购买房子，必须攒10年的工资，而且是在不花一分钱的前提下得出的。 在生活满意度方面，75.4%的调查对象回答“对自己的生活很满意”，比前一年提高了3.0个百分点。统计厅分析说，解除保持社交距离措施的趋势产生了影响。

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