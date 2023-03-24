韩国时隔5年再次参与共同提出联合国朝鲜人权决议案. March. 24, 2023 07:58. by 申나리 journari@donga.com. 时隔5年，韩国将重返联合国人权理事会朝鲜人权决议案的共同提案国。从文在寅政府时期的2019年起到去年为止，韩国连续4年以南北关系特殊性等为由，置身于人权理事会的朝鲜人权决议案共同提案国名单之外。 韩国外交部发言人林秀锡（音）23日在例行记者会上表示：“联合国人权理事会将于下月3日或4日通过朝鲜人权决议。韩国政府时隔5年重返共同提案国，还积极参与了文案协商。”林秀锡就此次重返提案国的背景解释说：“这反映了我们重视自由、民主、和平等普遍价值，以及以实现全球中枢国家为目标的立场和基调。” 此次决议中还包括了考虑到去年底联合国大会决议案中首次明示的公务员在西部海域遇害事件和“脱北”渔民被强制遣返事件的文案。在担心对外国人的拷问、当即处决、随意拘禁、绑架等的现有条款中，包含了“敦促朝鲜向遗属和相关机构公开（受害者）生死和下落等所有相关信息”的字句。草案中还说：“被遣送回国的朝鲜居民不能成为包括强制失踪、随意处决、拷问、不正当待遇等在内的任何侵犯人权的对象。” 另外，决议草案中还提到了“敦促朝鲜重新讨论《排斥反动思想文化法》”的新内容。朝鲜在2020年制定该法并于去年8月修订，把包括韩国在内的外部制作的所有文化产品规定为反动思想文化，予以严格禁止。 尹锡悦政府曾于去年在时隔4年后作为共同提案国参与了去年向联合国大会提交的朝鲜人权决议案。政府的方针是，今后也将积极参与联合国等国际社会为改善朝鲜严重的人权状况而做出的努力。

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