特朗普受到共和党内竞争对手德桑蒂斯猛批：“政府运营不是演电视剧”. March. 24, 2023 07:58. by 金秀贤记者 newsoo@donga.com. 美国佛罗里达州州长罗恩·德桑蒂斯作为2024年美国总统选举中共和党内前总统特朗普的最大竞争对手，正面抨击了因涉嫌“性丑闻封口费”而被起诉的特朗普。一度慎重提及特朗普的德桑蒂斯首次打出直击拳，正式进入了大选候选人的竞争。 据《纽约邮报》21日报道，德桑蒂斯在23日播出的福克斯新闻频道预先录制的访谈中，逐条批评了特朗普。 当被问及“与特朗普前总统的区别”时，他列举了新冠疫情的应对方式，并表示：“如果我是总统，我会解雇像福奇（前美国国立过敏症传染病研究所所长）这样的人。他过于相信（应对新冠病毒），给美国带来了巨大的损失。” 德桑蒂斯还说：“政府将聘用具有体现国民愿望的议题的人，按照大蓝图运营政府。不会像是天天电视剧。”这是指特朗普包括“解雇推特”在内随时更换白宫和内阁工作人员的事情。 对于特朗普嘲讽自己为“伪君子”，德桑蒂斯提到自己在佛罗里达的成就并回应说：“只要你叫我‘胜者’，不管叫什么名字都无所谓。” 此前，德桑蒂斯20日就“性丑闻封口费”疑云表示：“如果向成人电影演员支付封口费，不知道会怎么样。无可奉告。”美国有线电视新闻网（CNN）评价说：“他触动了特朗普前总统的神经。” 特朗普22日通过自己的社交媒体“真实社交”反驳道：“德桑蒂斯终于攻击了我，承认自己正处于（大选）竞争中。他的支持率正在下降。”特朗普提到佛罗里达州的新冠病毒致死率等问题，并表示：“让他担任（佛罗里达州州长）的是我。这是我的错。” 根据曼哈顿地方检察长的要求，当天决定是否起诉特朗普的大陪审团审议推迟到了23日。

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