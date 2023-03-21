希特勒式煽动术. March. 21, 2023 07:44. . 1919年9月12日，德国工人党在德国慕尼黑的一个啤酒大厅举行集会。党名虽然很大，但只是一个小集团而已。尽管如此，为了监视和掌握动态，军方派遣的间谍也参加了此次活动。其中一人就是希特勒。 希特勒不是单纯的间谍。曾是军事情报队负责人的卡尔•迈尔大尉并不需要听来的情报收集，而是想培养能够进入组织，有能力进行活动、煽动大众的要员。迈尔把选拔出来的要员派往慕尼黑大学，进行了基础的社会科学学习和演讲教育。希特勒在那个项目中发挥了优秀的力量。 当天的演讲者是在慕尼黑大学教希特勒的教授。 听众的反应不冷不热。 希特勒更加不屑一顾，感到郁闷。当他准备离开时，另一位教授登场发表了这样那样的主张。希特勒愤怒不已，冲出去进行了一场激烈的辩论。听到希特勒演讲的工人党代表立即跑向希特勒要求其加入党。就这样，希特勒的人生开始了。 只有实业中学辍学学历的希特勒开始成为著名的演说家。啤酒大厅的演讲出名了，后来聚集了数千人。得到狂热支持者的希特勒掌握了党，1934年掌握了国家。5年后，为了掌握欧洲和苏联，他发动了战争。 希特勒的演讲有什么特别之处呢？希特勒提出了几个原则。希特勒自己证明了“读懂大众心中的愿望，用他们的语言讲故事”、“领导人表现出充满信念的样子，大众就会跟随”这些可怕的理论。他举例说明道，分裂世界的两个理念、资本主义和共产主义也是犹太人制造的阴谋。 “只要犹太人消失，战争、贫富矛盾、风气紊乱，无耻之徒也会消失”，人们会相信这样的话吗？事实上，无数大众相信。现在也依然有人相信。如果用其他单词代替犹太人，就会立即生效。这种煽动术并不仅仅是希特勒的作品。在历史中，在全世界也比比皆是。希特勒只是成功事例之一。

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