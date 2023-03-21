纽约大都会博物馆将德加作品《俄罗斯舞者》改名为《身穿乌克兰服饰的舞者》. March. 21, 2023 07:45. by 洪禎秀 hong@donga.com. 据《卫报》等媒体19日（当地时间）报道，美国纽约大都会博物馆将法国印象派画家埃德加•德加（1834~1917年）的1899年作品《俄罗斯舞者》（照片）的题目改为《身穿乌克兰服饰的舞者》。据分析，作品中的舞姬的国籍或她穿的服装在制作当时属于沙皇俄罗斯，但根据目前的标准，不能排除是乌克兰的可能性。 大都会博物馆馆长马克斯•霍莱因通过声明表示：“去年俄罗斯入侵后，对乌克兰文化和历史的认识和关心有所提高”，并根据这种舆论改变了题目。他公开表示，在沙皇俄罗斯时期出生的乌克兰籍画家伊利亚•列宾等人的国籍也从“俄罗斯”改为“乌克兰”。去年，英国伦敦著名美术馆“国家画廊”也将德加画的其他舞蹈演员的画名从《俄罗斯舞者》改名为《乌克兰舞者》。 《纽约时报》（NYT）报道说，为了更好地反映乌克兰画家的血统，全世界博物馆和美术馆正在重新讨论俄罗斯和前苏联的作品。据CNN报道，有分析认为，在900名俄罗斯艺术家中，至少有70人是乌克兰裔。 据当地媒体18日报道，英国利物浦的象征性造型物“香蕉羊”（the super lambanana）最近也把原本全体黄色的身体的一半涂成了蓝色。利物浦议会在5月举行的欧洲最大歌咏比赛“2023欧洲歌唱大赛”前夕，为了表现与去年冠军乌克兰的联合，选择了蓝色。

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