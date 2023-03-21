日本高中生重开韩国修学旅行……时隔3年，37名学生将访问全州和首尔. March. 21, 2023 07:46. by 金正恩 kimje@donga.com. 日本青少年的韩国修学旅行因新型冠状病毒感染症（COVID-19）疫情中断3年后将重新开始。 韩国文化体育观光部20日表示：“日本熊本县路德学院高中的37名学生将于21日至25日在全北全州和首尔一带进行为期5天4夜的旅行。”日本高中生计划访问姊妹学校全州信兴高中，参观课程后身穿韩服参观全州韩屋村。在首尔，他们将访问钟路区景福宫、龙山区南山首尔塔、松坡区乐天世界等地。 日本青少年的韩国修学旅行自1972年首次开始后一直持续，但由于新冠疫情，在2020年全面中断。此次访问的路德学院高中生是继大流行后3年来首次访问韩国的日本青少年修学旅行团。 另外，文化体育观光部表示，将与日本旅游业界协商，根据日本青少年高度关注的主题，开发修学旅行项目等，支援扩大教育旅行内容。文化体育观光部表示：“今年暑假期间，将邀请100多名日本初高中教职员到韩国进行示范巡演”，“将努力增加两国间的修学旅行交流。”

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