瑞银集团收购瑞士信贷银行……暂时避免了“黑色星期一”. March. 21, 2023 07:46. by 巴黎=常驻记者赵恩雅、纽约=常驻记者金贤洙 achim@donga.com、hskim@donga.com. 引发“第二个雷曼事件”忧虑的世界级投资银行瑞士信贷银行被瑞士第一大银行瑞银集团收购，全球银行危机的燃眉之急勉强得以解决。美联储等6个主要国家的中央银行也表示，“将加强美元流动性供应”，展开了“支援侧应”。 瑞士政府和瑞士国家银行当地时间19日召开记者招待会表示：“得益于瑞士联邦政府、瑞士金融市场监督管理局、瑞士国家银行的支持，瑞银今天宣布收购瑞信。”收购总额为30亿瑞士法郎（约4.23万亿韩元），瑞士国家银行向瑞银提供最多1000亿瑞士法郎（约141.7万亿韩元）的流动性，对收购施以援手。 收购消息宣布之后，美国、欧盟、英国、瑞士、日本、加拿大等6个国家（组织）的中央银行同时发表声明称，“决定将美元互换的运营频率从‘周’单位改为‘日’单位”，并宣布了加强美元流动性的共同措施。这是考虑到2008年全球金融危机时欧元区银行因难以获得美元而加剧危机的情况而采取的措施。 但市场的不安情绪并未平息。韩国综合股价指数（KOSPI）20日开盘初期一度超过2400点，但随着在美国决定基准利率之前的警戒心扩散，比前一个交易日下降了0.69%，以2379.20点收盘。香港恒生指数下跌3.01%，日本日经平均股价下跌1.42%。

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